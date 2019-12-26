Энергетика
Lenta.ru«Газпром» захотели лишить монополии
Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители. Это следует из Энергетической стратегии России до 2035 года, опубликованной на сайте Минэнерго страны.
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Независимых производителей могут допустить к экспорту газа по трубопроводам
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