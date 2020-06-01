Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию
«Газпром экспорт» подписал соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Грецию. Греческая компания «Mytilineos S.A» будет получать российское топливо до 2030 года. Такое заявление сделали официальные представители «Газпрома» в понедельник, 1 июня.
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«Газпром» и греческая Mytilineos заключили контракт на поставку газа до 2030 года
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"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
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Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи
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