«Газпром экспорт» подписал соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Грецию. Греческая компания «Mytilineos S.A» будет получать российское топливо до 2030 года. Такое заявление сделали официальные представители «Газпрома» в понедельник, 1 июня.

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию

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