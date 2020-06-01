Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию

«Газпром экспорт» подписал соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Грецию. Греческая компания «Mytilineos S.A» будет получать российское топливо до 2030 года. Такое заявление сделали официальные представители «Газпрома» в понедельник, 1 июня.
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«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию

ТАССвчера в 15:07

«Газпром» будет поставлять газ в Грецию до 2030 года

Московский Комсомолецвчера в 12:15

«Газпром» и греческая Mytilineos заключили контракт на поставку газа до 2030 года

Вести.Ruвчера в 09:28

«Газпром» заключил с Грецией долгосрочный контракт на поставки топлива

News.ruвчера в 09:34

Россия заключила с Грецией контракт на поставку газа до 2030 года

REGNUMвчера в 09:29

Заключен десятилетний контракт на поставку российского газа Греции

Аргументы и Фактывчера в 10:31

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Газета.Ruвчера в 08:54
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
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РЕН ТВ вчера в 16:18
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Во время пресс-конференции, которая 1 июня проходит в онлайн-режиме, главный врач медико-санитарной части №59 Андрей Капустин рассказал, что в Заречном за все время пандемии скончались восемь человек с подтвержденным Covid-19.
Пенза-взгляд вчера в 10:54
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Подписано постановление правительства о возврате налога самозанятым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Политика

Киев возобновит поставки воды в Крым только при одном условии

В понедельник, 1 июня, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Александр Резников во время общения с корреспондентами канала «ICTV» озвучил условия, при которых жители Крыма смогут получить украинскую воду.
ГЛАС.RU 02:48
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В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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BFM.ru 31 мая в 09:55
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СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
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Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com вчера в 02:19
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
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Общество

Прямые выплаты и создание «социального казначейства»: как восстановят доходы россиян

В плане говорится о создании «социального казначейства», которое будет выполнять функцию предоставления мер поддержки.
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Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы

Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
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«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
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Ситуация может особенно ухудшиться начиная с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы.
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В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
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На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи

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