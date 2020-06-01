Энергетика
ПРАЙМ«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
"Газпром" заключил с греческой Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года, сообщается в релизе российской компании.
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«Газпром» и греческая Mytilineos заключили контракт на поставку газа до 2030 года
Вести.Ruвчера в 09:28
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Шоу-бизнес
Дава закупил одежду на миллион рублей
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика
В Киеве прокомментировали вопрос о водоснабжении Крыма
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, если Москва направит официальный запрос в Киев с просьбой возобновить водоснабжение Крыма, то получит четкий ответ, что это возможно только после освобождения полуострова.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Политика
В России объявят 1 июля выходным днем
Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
URA.Ru вчера в 10:37
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
МИР 24 вчера в 18:50
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников
Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана
В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
Политика
Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США
Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19
По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru 31 мая в 00:29
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
Футбол
«Монако» и «Ювентус» поборются за защитника «Атлетико» Савича
По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Монако» и туринский «Ювентус».
Матч ТВ 02:38
Общество
На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту
Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
РИА Новости вчера в 08:21
Общество
Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня
Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
Происшествия
СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области
Следователи начали проверку из-за видеозаписи о принудительном изъятии малолетних детей из семьи в Домбаровском районе Оренбургской области.
РБК 31 мая в 10:33
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18