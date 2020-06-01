Энергетика

ПРАЙМПРАЙМ«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

"Газпром" заключил с греческой Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года, сообщается в релизе российской компании.
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«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию

ТАССвчера в 15:07

«Газпром» будет поставлять газ в Грецию до 2030 года

Московский Комсомолецвчера в 12:15

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Газета.Ruвчера в 08:54

«Газпром» заключил с Грецией долгосрочный контракт на поставки топлива

News.ruвчера в 09:34

Россия заключила с Грецией контракт на поставку газа до 2030 года

REGNUMвчера в 09:29

«Газпром» и греческая Mytilineos заключили контракт на поставку газа до 2030 года

Вести.Ruвчера в 09:28

Заключен десятилетний контракт на поставку российского газа Греции

Аргументы и Фактывчера в 10:31
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Шоу-бизнес

Дава закупил одежду на миллион рублей

StarHit.ru вчера в 12:00
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Политика

В Киеве прокомментировали вопрос о водоснабжении Крыма

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, если Москва направит официальный запрос в Киев с просьбой возобновить водоснабжение Крыма, то получит четкий ответ, что это возможно только после освобождения полуострова.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Политика

В России объявят 1 июля выходным днем

Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
URA.Ru вчера в 10:37
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
1K
Общество

В Нью-Йорке введен комендантский час

МИР 24 вчера в 18:50
24
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Общество

Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников

Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
2
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
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Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
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Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
3
Политика

Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США

Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
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Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета вчера в 04:45
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 31 мая в 00:29
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Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
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Футбол

«Монако» и «Ювентус» поборются за защитника «Атлетико» Савича

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Монако» и туринский «Ювентус».
Матч ТВ 02:38
Общество

На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту

Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
РИА Новости вчера в 08:21
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Общество

Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня

Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
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Происшествия

СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области

Следователи начали проверку из-за видеозаписи о принудительном изъятии малолетних детей из семьи в Домбаровском районе Оренбургской области.
РБК 31 мая в 10:33
1,4K
Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
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