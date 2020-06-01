Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром", дочернее общество "Газпром экспорт" и греческая компания Mytilineos заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа. По контракту Россия будет поставлять газ в Грецию в период с 2020 по 2030 года.

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

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