Энергетика
Газета.Ru«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Evo-rus.com вчера в 15:03
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Кино
В фильм «Джон Уик 4» войдут необычные экшн-сцены
Piter.tv 08:19
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело 10:44
Космос
У горячих звезд обнаружены гигантские магнитные пятна и сверхвспышки
Используя телескопы Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы обнаружили на поверхности очень горячих звезд в звездных скоплениях гигантские магнитные пятна, а также зафиксировали у некоторых из них сверхмощные вспышки и взрывные события, при которых выделяется в несколько миллионов раз больше энергии, чем при подобных явлениях на Солнце.
Ин-спейс.ру 11:00
Игры
В Сети появился ролик геймплея The Last of Us: Part 2
Креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog, которая готовит к выпуску вторую часть нашумевшей игры The Last of Us, Нил Дракманн рассказал об особенностях геймплея.
Экономика сегодня 30 мая в 10:54
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Экономика
Россияне с 1 июня начнут получать новые пособия
Три вида материальной помощи начнут выплачивать семьям с детьми с 1 июня 2020 года.
Политика Сегодня 01:34
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», – гласит текст указа Путина.
Ведомости 11:58
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
Космос
Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами
Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте.
Политика Сегодня 30 мая в 15:17
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Зрители выбрали победителя "Евровидения-2020", которое пришлось отменить из-за распространения коронавируса.
РЕН ТВ 05:18
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 03:02
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма
NewInform 06:53
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Игры
Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5
Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
Народные новости 10:53
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Общество
В США первый полет совершил самый большой в мире электросамолет
Первый полет совершил самый большой в мире гидроэлектросамолет Cessina Grand Caravan 208B, сообщает 28 мая портал AeroTEC.
ИА Красная Весна 30 мая в 14:25
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Кино
Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru 03:46
Кино
Слухи: Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» заменит звезда WWE
По слухам, одной из вероятных претенденток на роль Кейт Кейн является звезда женского реслинга Соня Девилль.
Киноафиша России 06:20
Футбол
ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе
Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47