Энергетика
ТАСС«Газпром» подписал контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
"Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа, говорится в сообщении российской компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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Политика
1 июля будет объявлен выходным днем в России
1 июля будет объявлено выходным днем в связи с днем голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова.
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Finam.Ru 11:10
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Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
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200 тыс. москвичей проверили на антитела к коронавирусу
Как минимум 200 тыс. жителей Москвы сдали анализ на антитела к коронавирусу.
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Футбол
Минск — Слуцк 1:0
Сегодня, 1 июня, одним матчем завершится 11 тур чемпионата Беларуси по футболу: «Минск» примет «Слуцк».
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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Вернувшийся в аэропорт вылета самолет рейса Сургут - Тюмень вылетел в пункт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
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Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден
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Российская газета вчера в 23:57
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
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Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
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