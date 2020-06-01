Энергетика
Газета.Ru«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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Общество
Российские рестораны «Макдоналдс» переделают из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустит в России заведения с повышенными мерами безопасности.
Lenta.ru 09:49
Общество
Свердловский губернатор продлил особый режим до 8 июня
Екатеринбург, 1 июня 2020, 16:25 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения.
REGNUM 09:25
Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Lenta.ru 09:37
Общество
Беглов: в Петербурге замедлилось распространение коронавируса
В понедельник, 1 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания малого правительства города заявил, что ситуация с COVID-19 остаётся сложной.
Форпост Северо-Запад 08:59
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Хоккей
СКА обменял хоккеиста Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский хоккейный клуб СКА обменял нападающего команды Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо».
RT на русском 09:55
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Авто
5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris
АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ
На следующем этапе снятия коронавирусных ограничений подмосковные власти могут открыть торговые центры.
Российская газета 09:32
Здоровье
Ивановская область готовится к пику заболеваемости коронавирусом
На сегодняшний день, 30 мая 2020 года, в Ивановской области число заболевших достигло уже 1900 человек.
SMINEWS в Иванове 30 мая в 06:26
Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 30 мая в 20:26
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.
News.ru 30 мая в 16:28
Политика
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Деловое.ТВ 06:34
Происшествия
В Петербурге горел рефрижератор с телами умерших от коронавируса
По информации СМИ, тела в рефрижераторе тоже не пострадали. По данным МЧС, за прошлые сутки в Петербурге произошло 8 пожаров.
Konkretno.ru 08:10
Гаджеты
Huawei выпускает в продажу флагманский планшет MatePad Pro 5G
MobiDevices 29 мая в 10:16
Религия
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса
На 90-м году жизни от коронавируса умер один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 09:35
Гаджеты
Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G оценен в 300 долларов
Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих 5G-смартфонов моделью Axon 11 SE 5G, которая будет стоить 280 долларов.
Megaobzor.com 09:06
Политика
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
Футбол
Агент Ахметова отреагировал на высказывание Малафеева
В понедельник, 1 июня, футбольный агент Ираклий Гегечкори остался недоволен высказываниями со стороны экс-спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева.
ГЛАС.RU 09:43
Технологии
На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5
Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении.
Srnsk 08:24
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов
Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов.
Взгляд.ру 03:18
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57