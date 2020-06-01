Энергетика
ПРАЙМ«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
"Газпром" заключил с греческой Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года, сообщается в релизе российской компании.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Авто
В России стали доступны программы льготного автокредитования
Министерство промышленности и торговли России перезапустит программу льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Экономика сегодня 10:55
Политика
Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма
Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 16:58
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации
"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Футбол
В Европе тоже возвращают зрителей: 20 тысяч на финале Кубка Англии, в Италии и Испании – треть фанов
Указ от 18 мая разрешает 300 зрителей в закрытых помещениях и тысячу зрителей на мероприятиях под открытым небом, но футбол и школы пока под запретом.
Sports.ru 15:40
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома
Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
Футбол
Журналист Егоров: «„Ротору“ выделили из бюджета 500 миллионов, а остальное сказали искать самостоятельно»
«Ротору», по моей информации, выделили 500 миллионов рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно.
Бомбардир.ру 12:34
Общество
Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России
Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
DP.RU 11:10
Здоровье
Сколько мороженого можно есть безопасно для здоровья
Об оптимальной порции мороженого рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Волгоградская правда 15:56
Общество
Ракова: Москве удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что российская столица смогла избежать сценария развития пандемии, который наблюдался в ряде городов Италии, передает РИА Новости.
РИАМО 14:27
Авто
BMW отзывает в России 76 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня 06:01
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Здоровье
Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
На фоне обращения медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, однако сейчас недостатка в СИЗах в регионах нет.
РБК 17:33
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Культура
Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Футбол
Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей
Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07