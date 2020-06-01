Энергетика

ПРАЙМПРАЙМ«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

"Газпром" заключил с греческой Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года, сообщается в релизе российской компании.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию

ТАСС15:07

«Газпром» будет поставлять газ в Грецию до 2030 года

Московский Комсомолец12:15

«Газпром» заключил с Грецией долгосрочный контракт на поставки топлива

News.ru09:34

Заключен десятилетний контракт на поставку российского газа Греции

Аргументы и Факты10:31

Россия заключила с Грецией контракт на поставку газа до 2030 года

REGNUM09:29

«Газпром» и греческая Mytilineos заключили контракт на поставку газа до 2030 года

Вести.Ru09:28

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Газета.Ru08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Авто

В России стали доступны программы льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли России перезапустит программу льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Экономика сегодня 10:55
8
Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 16:58
Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации

"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
10K
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
5K
Футбол

В Европе тоже возвращают зрителей: 20 тысяч на финале Кубка Англии, в Италии и Испании – треть фанов

Указ от 18 мая разрешает 300 зрителей в закрытых помещениях и тысячу зрителей на мероприятиях под открытым небом, но футбол и школы пока под запретом.
Sports.ru 15:40
Армия и оружие

Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа

РИА Новости 07:53
1
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Общество

Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома

Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
441
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
103
Футбол

Журналист Егоров: «„Ротору“ выделили из бюджета 500 миллионов, а остальное сказали искать самостоятельно»

«Ротору», по моей информации, выделили 500 миллионов рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно.
Бомбардир.ру 12:34
Общество

Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России

Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
DP.RU 11:10
Здоровье

Сколько мороженого можно есть безопасно для здоровья

Об оптимальной порции мороженого рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Волгоградская правда 15:56
24
Общество

Ракова: Москве удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что российская столица смогла избежать сценария развития пандемии, который наблюдался в ряде городов Италии, передает РИА Новости.
РИАМО 14:27
19
Авто

BMW отзывает в России 76 автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня 06:01
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
105
Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
87
Здоровье

Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

На фоне обращения медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, однако сейчас недостатка в СИЗах в регионах нет.
РБК 17:33
Гаджеты

Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Общество

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
4
Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
6
Культура

Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены

Экспресс газета 15:34
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
495
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
661
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
221
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
87
Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
171
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
410
Футбол

Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей

Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное