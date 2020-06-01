Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» подписал контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

"Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа, говорится в сообщении российской компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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Заключен десятилетний контракт на поставку российского газа Греции

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Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, но страна-организатор саммита оставляет за собой право на формирование списка приглашенных, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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В МИД России выразили демарш послу Чехии

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Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
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Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
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