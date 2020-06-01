Энергетика
Газета.Ru«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
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