Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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