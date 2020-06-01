Энергетика
Газета.Ru«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Здоровье
Жертвами коронавируса стали 26 тыс. постояльцев домов престарелых в США
В домах престарелых в США выявлено свыше 60 тыс. случаев коронавируса среди постояльцев и 34,4 тыс. – среди сотрудников, почти 450 из них стали жертвами заболевания, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 19:09
Происшествия
В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции
Столкновения протестующих и полиции возобновились в центре Вашингтона, следует из видеокадров, которые транслируют американские телеканалы в прямом эфире.
РИА Новости 18:54
Происшествия
Режим ЧС ввели на Северных Курилах из-за двух рыбаков с коронавирусом
Изолированных в ЦРБ двух рыбаков готовят к эвакуации рейсом санавиации в Петропавловск-Камчатский, где находится ближайший госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия 19:28
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
Экономика
Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК 06:12
Здоровье
Голикову попросили срочно защитить медиков
К зампреду правительства Татьяне Голиковой обратились врачи, благотворители и к эксперты с просьбой принять срочные меры по поводу дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.
Соловей.Инфо 02:32
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков
"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости 30 мая в 01:26
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину
Моя Москва.онлайн вчера в 23:55
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета 16:39
Экономика
Брокер назвал три варианта вложения наличных денег
Три варианта вложения средств назвал ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.
Политика Сегодня вчера в 22:18
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
РИА Новости 14:07
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru 06:41
Наука
Опробован эффективный способ определения рака простаты
МедиаПоток 13:04
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Политика
МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию
Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию.
ТК Звезда 15:28
Наука
Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии
Во время нового исследования ученые обнаружили бактерии, которые живут в клетках всех типов рака.
Rusargument 17:29
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Политика
Кадыров потребовал остановить беспредел в США
«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Футбол
«Ротору» выделили 500 млн рублей для участия в РПЛ
«Ротор» получил часть денежных средств, необходимых для участия в РПЛ.
Metaratings 17:47