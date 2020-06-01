Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Политика Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома. 6

Здоровье Жертвами коронавируса стали 26 тыс. постояльцев домов престарелых в США В домах престарелых в США выявлено свыше 60 тыс. случаев коронавируса среди постояльцев и 34,4 тыс. – среди сотрудников, почти 450 из них стали жертвами заболевания, передает РИА «Новости».

Происшествия В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции Столкновения протестующих и полиции возобновились в центре Вашингтона, следует из видеокадров, которые транслируют американские телеканалы в прямом эфире. 49

Происшествия Режим ЧС ввели на Северных Курилах из-за двух рыбаков с коронавирусом Изолированных в ЦРБ двух рыбаков готовят к эвакуации рейсом санавиации в Петропавловск-Камчатский, где находится ближайший госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 109

Экономика ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. 7

Экономика Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. 3

Здоровье Голикову попросили срочно защитить медиков К зампреду правительства Татьяне Голиковой обратились врачи, благотворители и к эксперты с просьбой принять срочные меры по поводу дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. 644

Общество В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.

Политика Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга. 2

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 25

Наука Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии Во время нового исследования ученые обнаружили бактерии, которые живут в клетках всех типов рака.

Политика Кадыров потребовал остановить беспредел в США «Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров. 16