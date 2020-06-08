Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе
«Газпром» заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
РИА Новости 06:07
Происшествия
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Интернет
«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений
"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
Происшествия
Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о ДТП
Газета.Ru 06:02
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Происшествия
СМИ: экспертиза установила, что один из фигурантов дела Голунова лжет
Московский Комсомолец 05:38
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Происшествия
В Ленобласть задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»
Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:27
Наука
Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару
Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева.
ТАСС 04:25
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Футбол
Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ
На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
Soccer.ru вчера в 18:43
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО
Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минфостокразвития.
Российская газета 05:55
Космос
Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые
Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
Политика
В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой
Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Авто
Американец придумал, как заряжать Tesla на ходу
Авторамблер 06:23
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело вчера в 04:01