«Газпром» заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе

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