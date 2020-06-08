Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе

«Газпром» заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать279

Подробнее о событии

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБКвчера в 14:26

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолецвчера в 13:20

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАССвчера в 12:29

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ruвчера в 12:43

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 12:16

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ruвчера в 11:16

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новостивчера в 11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

РИА Новости 06:07
296
Происшествия

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
137
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

Коммерсантъ вчера в 09:06
5K
Происшествия

В ДТП с актёром Ефремовым погиб уроженец Рязани

REGNUM 03:22
18
Интернет

«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
3
Происшествия

Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о ДТП

Газета.Ru 06:02
2
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
321
Происшествия

СМИ: экспертиза установила, что один из фигурантов дела Голунова лжет

Московский Комсомолец 05:38
1
Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 05:06
36
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
15
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
1K
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
147
Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Происшествия

В Ленобласть задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»

Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:27
1
Наука

Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных

Evo-rus.com вчера в 08:52
179
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
285
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару

Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева.
ТАСС 04:25
1
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
23
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
1K
Футбол

Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ

На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
Soccer.ru вчера в 18:43
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
5
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
9
Экономика

Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минфостокразвития.
Российская газета 05:55
3
Космос

Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые

Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
23
Политика

В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой

Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Авто

Американец придумал, как заряжать Tesla на ходу

Авторамблер 06:23
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
31
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
139
Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
335
Армия и оружие

Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару

СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело вчера в 04:01
53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное