Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе
«Газпром» заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Политика
Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного
Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет
В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что на время домашнего ареста актера Михаила Ефремова будут контролировать с помощью технических средств.
Московский Комсомолец 15:40
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 июня в 04:55
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Политика
На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков
Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
Экономика
Автоперевозчики жалуются на растущие неплатежи
Автоперевозчики жалуются на растущие неплатежи Автомобильные грузоперевозчики отмечают, что в период карантинных ограничений у клиентов сильно упала платежная дисциплина — в среднем оплата задерживается на 60 дней.
Коммерсантъ 18:32
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Экономика
АО «Газпромбанк Лизинг»
По итогам 2019 года лизинговый портфель «Газпромбанк Лизинг» составил 242 млрд руб.
Коммерсантъ 18:32
Экономика
Минстрой предлагает ускорить расселение аварийного жилья
Документ предлагает увеличивать финансирование регионам, которые активно занимаются расселением из аварийного жилья.
Коммерсантъ вчера в 13:47
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Политика
Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу
«Вы когда-нибудь думали о том, что в России более эффективная система здравоохранения, которая дает возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых»,-- сказал господин Песков, отрицая предположения о том, что в РФ «манипулируют» со статистикой по коронавирусу.
Коммерсантъ 18:30
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Общество
В столице Аргентины запросили у РФ помощь в борьбе с пандемией
Буэнос-Айрес, 10 июня 2020, 01:35 — REGNUM Помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа запросили власти столицы Аргентины у ряда стран, в том числе и России, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на брифинге.
REGNUM 18:35
Авто
В Китае скоро стартует производство нового BMW iX3
Как сообщает издание speedme.ru, серийный выпуск электрического BMW iX3 может начаться уже до конца лета, а первые автомобили начнут поступать клиентам до конца 2020 года.
SpeedMe 07:15
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Политика
В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Экономика
Бизнес просит льгот на тестирование работников
Бизнес просит льгот на тестирование работников Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес.
Коммерсантъ 18:32
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог 07 июня в 14:17
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03