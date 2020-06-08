Энергетика

РБКРБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК14:26

«Газпром» будет сам себе покупателем

Коммерсантъ13:44

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новости11:02

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ru12:43

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Ру12:16

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ru11:16

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолец13:20
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
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