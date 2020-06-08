Энергетика
РБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
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Общество
В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Энергетика
«Газпром» ответил на предложения Белоруссии по цене на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича по условиям поставок российского газа в Белоруссию в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
Rambler News Service 06:12
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 09:12
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Здоровье
Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил о желании остаться в «Роме» по окончании срока аренды.
Бомбардир.ру 12:38
Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня
В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
Космос
Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей
Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
Экономика
Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс 14:21
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
Новая Зеландия первая в мире отменит ограничения по коронавирусу
Новая Зеландия станет первой страной, которая снимет все ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает местная газета Sydney Morning Herald со ссылкой на зачаление премьер-министра страны Джасинды Ардерн.
KM.ru 04:20
Общество
Половине россиян угрожает увольнение из-за пандемии
Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что примерно половина работающих россиян может быть уволена в связи с пандемией коронавируса.
Gazeta.SPb 14:38
Происшествия
В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом
В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
BFM.ru 13:20
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Политика
Эрдоган заявил, что договорился с президентом США по ситуации в Ливии
Анкара, 8 июня 2020, 23:23 — REGNUM Турция и США достигли договоренностей по урегулированию гражданского конфликта в Ливии, заявил 8 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
REGNUM 16:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Комсомольская правда 18:42
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Космос
Реактивные струи квазаров напоминают расклешенные джинсы
V-kosmose.com 13:08
Транспорт
Движение на перекрестке Компроспект-Ленина ограничат в Южно-Сахалинске
Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске на перекрестке Компроспекта и улицы Ленина.
АСТВ 18:53
Футбол
Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer 07:14
Общество
Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии
Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09