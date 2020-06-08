Энергетика
РБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Культура
Сериал «Анка с Молдаванки» стартует на канале «Россия»
Экономика сегодня 07:01
Кино
Зак Снайдер пообещал изменить цвет «Лиги справедливости»
Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов фильма "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:22
Общество
Первая в мире страна отменила все ограничения из-за коронавируса
Стала известна первая в мире страна, правительство которой приняло решение о полной отмене всяких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Территория новостей 04:22
Музыка
В Москве фестиваль шахмат и джаза перенесли на сентябрь
Перенесен на 11 и 12 сентября 2020 года третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz, который должен был состояться в конце июля в саду Эрмитаж в Москве, об этом 4 июня сообщили организаторы мероприятия на странице в Facebook.
ИА Красная Весна 16:22
Футбол
Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом
Руководство Sky обратилось к разработчику видеоигр EA Sports, подарившему миру FIFA.
Популярная механика 09:17
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу
Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, нужны будут подтверждающие документы для поездок на лечение, на работу и учебу, для ухода за больными родственниками.
ТАСС 09:51
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике
Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru 14:37
Общество
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим
"Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, в магазинах", - приводит ТАСС пояснения Вуйнович.
Российская газета 18:10
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество
В Миннеаполисе решили расформировать полицию
Как пишет американская газета Star Tribune, вместо департамента полиции в городе будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую станет координировать городской совет.
Новые Известия 07:58
Энергетика
Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Коммерсантъ 13:51
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 06 июня в 17:50
Хоккей
Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
Космос
Эксперт рассказал о методе поиска внеземных цивилизаций
Что касается телескопа, если речь идет о поисках внеземного разума, то такого рода поиски длились, наверное, лет 50.
Pravda.Ru 06:35
Энергетика
Газпром отказался изменять цену на газ для Белоруссии
"Газпром" отказался менять на 2020 год цену на газ для Белоруссии. Об этом сообщается в релизе на сайте компании.
МонаВиста 09:45
Общество
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 03:13
Общество
Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах
Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Наука
Ученые из СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D
Ученые из Санкт-Петербурга воссоздали мозг динозавра в 3D.
Evo-rus.com 06 июня в 02:51