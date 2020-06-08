Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

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