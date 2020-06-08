Энергетика
РБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
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Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Космос
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
Политика
Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" академику РАН, сопредседателю рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Хабриевой Талии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:51
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber, говорится в финансовом отчете компании за 2019 год.
РБК 09:11
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Политика
В России появится единый регистр сведений о гражданах
В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
Общество
Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию
Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Футбол
СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ
Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20