Энергетика

РБКРБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК14:26

«Газпром» будет сам себе покупателем

Коммерсантъ13:44

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ru11:16

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ru12:43

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Ру12:16

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолец13:20

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новости11:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
3,9K
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,6K
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
627
Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
298
Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
1
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Общество

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
46
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
88
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
34
Политика

Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" академику РАН, сопредседателю рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Хабриевой Талии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:51
1
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
3
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
439
Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
5,6K
Экономика

LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком

Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber, говорится в финансовом отчете компании за 2019 год.
РБК 09:11
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
90
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
6
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
1,1K
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
2,1K
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
240
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
100
Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru вчера в 03:00
38
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,7K
Политика

В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
1,6K
Общество

Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию

Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
2
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
538
Футбол

СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное