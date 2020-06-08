Энергетика

РБКРБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «РусХимАльянс». Последняя является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК14:26

«Газпром» будет сам себе покупателем

Коммерсантъ13:44

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ru11:16

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ru12:43

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Ру12:16

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолец13:20

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новости11:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»

Академик РАН, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, Талия Хабриева получила почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ".
Российская газета 13:25
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
11
Общество

В России могут определить минимальный размер почасовой оплаты труда

С 1 января 2021 года минимальный почасовой размер оплаты труда может составить 150 рублей в час, сообщает РИА Новости.
Ярновости 02:44
3,4K
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
403
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС 04:55
62
Происшествия

В Липецкой области проверяют вспышки коронавируса в двух райбольницах

Специалисты организовали проверки по фактам вспышек коронавирусной инфекции сразу в двух больницах в Воронежской области – в Задонском и Измайловском районах.
Обозреватель Врн 13:53
1
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
1,8K
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,5K
Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
73
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
1K
Политика

Генсек НАТО высказался за диалог с Россией

Россия и НАТО являются соседями, поэтому альянсу необходимо вести с российской стороной диалог.
Вечерняя Москва 11:49
25
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
297
Шоу-бизнес

Оскар Кучера назвал пугающие последствия перенесенного коронавируса

Недавно Оскар Кучера вместе с семьей переболел коронавирусом. Актер переносил заболевание достаточно тяжело.
7Дней.ру 09:30
Политика

Демократы в США представили законопроект о реформе полиции

Американские демократы в ответ на убийство афроамериканца Джорджа Флойда представили в Конгресс законопроект, направленный на масштабное реформирование в полиции, пишет в понедельник издание The Hill.
Интерфакс 14:30
7
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
85
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
214
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
3
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
183
Экономика

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
1
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
285
Происшествия

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ

В Рязани от полученного огнестрельного ранения скончался солдат, проходивший срочную службу в одной из частей ВДВ, сообщают местные СМИ.
РБК 12:02
44
Авто

Рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

SpeedMe 02:16
2
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

BFM.ru 11:50
Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
30
Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
72
Киберспорт

На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр

К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk 14:24
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
532
Происшествия

За полицейского по делу Джорджа Флойда установили залог в $1,25 млн

Полицейский Дерек Шовин может выйти из-под стражи только под залог в 1,25 миллиона долларов США.
Московский Комсомолец 14:17
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре на юге России

В отдельных регионах юга России в период с 8 по 13 июня температура воздуха поднимется до +42 градусов.
REGNUM 14:23
83
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное