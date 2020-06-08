Энергетика
РБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Обе компании реализуют в районе Усть-Луги проект комплекса по переработке и сжижению природного газа.
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с чего всё началось
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.РБКвчера в 14:26
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
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