Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Путешествия Объявлены условия для въезда россиян в Турцию Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле. 4

Общество NBER: экономика США вошла в рецессию В мае безработица неожиданно снизилась до 13,3%. Рецессия прервала наиболее продолжительный период роста в истории США, который, по оценкам NBER, длился 128 месяцев, или почти 11 лет. 3

Энергетика Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. 147

Общество Новосибирский избирком пригрозил забастовкой Как сообщает «Росбалт», опубликовано открытое письмо, которое подписали члены УИК Новосибирска Алексей Нефедов и Максим Матосов. 4

Происшествия Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы По данным информагентства, в отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает от пяти до 12 лет тюрьмы. 3

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 312

Футбол РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 384

Шоу-бизнес Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего супруга. 6

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3,5K

Общество Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля «Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой. 9

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 558

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,2K

Политика Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Политика Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия. 128