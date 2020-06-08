Энергетика
РБК«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс». Последнее является оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа.
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
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NBER: экономика США вошла в рецессию
В мае безработица неожиданно снизилась до 13,3%. Рецессия прервала наиболее продолжительный период роста в истории США, который, по оценкам NBER, длился 128 месяцев, или почти 11 лет.
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Скорая помощь приехала к Михаилу Ефремову
VSE42.RU 06:26
Энергетика
Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Коммерсантъ вчера в 13:51
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Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
Как сообщает «Росбалт», опубликовано открытое письмо, которое подписали члены УИК Новосибирска Алексей Нефедов и Максим Матосов.
Atas.info 07:49
Общество
В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
По данным информагентства, в отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает от пяти до 12 лет тюрьмы.
Телеканал 360° 07:59
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Общество
В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков
Перчаточно-масочный режим в городе остаётся.
Говорит Москва вчера в 17:00
Авто
Opel показал тизерное изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего супруга.
Lenta.ru 00:04
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Общество
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Политика
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости 04:35
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 европейских лиг.
Спорт-Экспресс вчера в 09:58