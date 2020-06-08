Энергетика
Компания«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
«Газпром» заключил 20-летний контракт с «РусХимАльянс», который предусматривает поставку 45 миллиардов кубометров сырьевого и товарного газа в год. Это крупнейший контракт «Газпрома» на поставку газа в России. Он был подписан 8 июня в Санкт-Петербурге.
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М".
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Evo-rus.com 10:59
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Новый спортивный сезон российской премьер-лиги начнется 1 августа
Исполком Российского футбольного союза утвердил даты проведения следующего сезона в российской премьер-лиге.
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Новичок ЦСКА Артем Сергеев прокомментировал свой переход в армейский клуб.
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Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
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В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
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Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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