«Газпром» заключил 20-летний контракт с «РусХимАльянс», который предусматривает поставку 45 миллиардов кубометров сырьевого и товарного газа в год. Это крупнейший контракт «Газпрома» на поставку газа в России. Он был подписан 8 июня в Санкт-Петербурге.

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

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