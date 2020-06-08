Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

«Газпром» заключил 20-летний контракт с «РусХимАльянс», который предусматривает поставку 45 миллиардов кубометров сырьевого и товарного газа в год. Это крупнейший контракт «Газпрома» на поставку газа в России. Он был подписан 8 июня в Санкт-Петербурге.
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБКвчера в 14:26

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Московский Комсомолецвчера в 13:20

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ТАССвчера в 12:29

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Finam.Ruвчера в 11:16

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новостивчера в 11:02
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