Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

«Газпром» заключил 20-летний контракт с «РусХимАльянс», который предусматривает поставку 45 миллиардов кубометров сырьевого и товарного газа в год. Это крупнейший контракт «Газпрома» на поставку газа в России. Он был подписан 8 июня в Санкт-Петербурге.
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБКвчера в 14:26

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолецвчера в 13:20

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новостивчера в 11:02

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАССвчера в 12:29

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 12:16

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ruвчера в 11:16

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ruвчера в 12:43
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Агентство Москва вчера в 16:07
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM 15:35
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Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего

Актер Михаил Ефремов должен понести наказание после смертельной аварии, считает старший брат погибшего Валерий Захаров.
РИА Новости 15:11
2
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
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Общество

Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23
321
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 июня в 04:55
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Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
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Технологии

Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam

Evo-rus.com 13:22
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Происшествия

МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Москва 24 14:37
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Политика

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском 15:35
Общество

В Петербурге за два часа выпало осадков в два раза больше обычного

Во вторник, 9 июня, в Петербурге за два часа выпало количество осадков, в два раза больше превышающее расчетное значение.
Невские Новости 14:48
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Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
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Авто

Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5

Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
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Общество

Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений

Ограничения по самоизоляции в Москве сняли "не под какие-то мероприятия", а исходя из хорошей динамики и цифр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 14:32
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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