Энергетика
Piter.tv«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране
Договор с "РусХимАльянс" заключили в понедельник, 8 июня. "Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа в России.
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Известия вчера в 15:46
Политика
Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу
В состав делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу вошли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Российская газета 07:44
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Общество
Крым с 1 июля откроется для туристов
С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:13
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Шоу-бизнес
Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42
Политика
Виктор Черномырдин: «Они в окна выставляли женщин, между ног ставили пулемет». 14 июня исполняется 25 лет со дня трагедии в Буденновске
14 июня 1995 года группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края, захватила здание больницы, в котором, по разным данным, находилось от 1200 до 2000 заложников.
Новая газета 17:42
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Evo-rus.com 16:30
Кино
Появился трейлер третьей части «Невероятных приключений Билла и Теда»
Первые два фильма назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда" Звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
Piter.tv 09:49
Общество
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Политика
Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России
Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com 00:04
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Гаджеты
Новый недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
Китайская компания ОРРО выпустила новый смартфон под названием ОРРО А52.
Rusargument 16:36
Единоборства
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
Чемпионат 17:03
Энергетика
Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству
Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.
Вести.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Политика
Путин поддержал кандидатуру Голубева на выборах губернатора Дона
Президент России Владимир Путин поддержал Василия Голубева в желании участвовать в выборах губернатора, которые пройдут в Ростовской области в сентябре 2020 года.
РБК Ростов-на-Дону 07:45