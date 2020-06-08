Договор с "РусХимАльянс" заключили в понедельник, 8 июня. "Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа в России.

Политика Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу В состав делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу вошли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 10

Футбол РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.

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Политика Виктор Черномырдин: «Они в окна выставляли женщин, между ног ставили пулемет». 14 июня исполняется 25 лет со дня трагедии в Буденновске 14 июня 1995 года группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края, захватила здание больницы, в котором, по разным данным, находилось от 1200 до 2000 заложников.

Здоровье Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.

Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 35

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Политика Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.

Единоборства Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.

Энергетика Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео из бани Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии. 27