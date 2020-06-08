Крупнейший в истории «Газпрома» контракт на поставку газа в России заключили газовая монополия и компания «Русхимальянс».

«Газпром» заключил крупнейший в его истории контракт на поставку газа

Здоровье Ограничения по коронавирусу в ЯНАО снимут уже в июне. Прогноз URA.RU Для ослабления ограничений по коронавирусу, введенных в апреле, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции (Rt) не превышал 1. Кроме того, запас свободных коек на случай госпитализации больных COVID должен превышать 50%, а охват населения тестами на втором и третьем этапах снятия ограничения должен превышать 100 на 100 тысяч населения в день.

Происшествия Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.

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