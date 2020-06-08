Крупнейший в истории «Газпрома» контракт на поставку газа в России заключили газовая монополия и компания «Русхимальянс».

«Газпром» заключил крупнейший в его истории контракт на поставку газа

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