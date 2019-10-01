В Дании должны понимать, что никаких объективных причин не согласовать прохождение у Дании нет. Если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для Европы, газ для стран Европы и странно, что такая ситуация происходит сегодня.

«Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока — 2» закончено на 83%, по дну Балтийского моря уложено уже 2042 километра газопровода.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Происшествия Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Общество Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Единоборства Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.

Футбол «Барселона» – «Интер»: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги чемпионов Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер».

Политика Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Авто BMW выпустила «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.

Политика В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.

Происшествия В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика» Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Технологии Операторов 5G переведут на российские серверы Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17 Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

Авто Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.

Гаджеты Смартфоны Mate 30 Huawei больше не поддерживают приложения от Google Mate 30 Pro - первый флагман Huawei, выпустили после запрета на производство устройств с сертификацией Google Play.