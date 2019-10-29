Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и Факты«Газпром» закончил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Следующим этапом станет заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. В конце августа «Газпром» подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири», газ из которого, наравне с Ковыктинским в Иркутской области, будет поставляться на внутренний рынок РФ и на экспорт в КНР.
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