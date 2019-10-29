Энергетика
Аргументы и Факты«Газпром» закончил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Следующим этапом станет заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. В конце августа «Газпром» подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири», газ из которого, наравне с Ковыктинским в Иркутской области, будет поставляться на внутренний рынок РФ и на экспорт в КНР.
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Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»
ТАСС29 октября в 08:16
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Армия и оружие
Балтийский флот получил новейшие комплексы «Тор-М2»
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Политика
Судимый сенатор от Хабаровского края написал заявление об отставке
В четверг, 31 октября, Приятнов написал заявление в избирком Хабаровского края о сложении полномочий депутата и сенатора.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Общество
Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Происшествия
Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве
«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
Политика
МИД Китая обвинил госсекретаря США Помпео в клевете
Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о «враждебности» Коммунистической партии Китая по отношению к США и американским «ценностям».
Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
Политика
Путин раскритиковал расходование средств в медицине
Президент России Владимир Путин назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение».
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
Шоу-бизнес
Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом стали родителями в четвертый раз
Популярный музыкант и актер Рики Мартин с мужем-художником Джваном Йосефом в четвертый раз стали родителями.
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