Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газета«Газпром» закупит трубы на 100 млрд рублей

До нынешнего рекордного тендера самыми крупными сделками на рынке труб большого диаметра считались соглашения ООО «Газпром комплектация» с «Загорским трубным заводом» на 500 тыс. тонн труб (цена закупки – 41 млрд рублей) и с «Трубной металлургической компанией» на 255 тыс. тонн (21 млрд рублей).
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