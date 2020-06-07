Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газета«Газпром» закупит трубы на 100 млрд рублей

До нынешнего рекордного тендера самыми крупными сделками на рынке труб большого диаметра считались соглашения ООО «Газпром комплектация» с «Загорским трубным заводом» на 500 тыс. тонн труб (цена закупки – 41 млрд рублей) и с «Трубной металлургической компанией» на 255 тыс. тонн (21 млрд рублей).
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«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб - 1,3 млн тонн на 100 млрд рублей

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«Газпром» объявил тендер на поставку труб на 98 млрд рублей

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«Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб

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Lenta.ruвчера в 06:13

Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 03:20
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
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Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Общество

Мишустин заявил о постепенном открытии туристического сезона в РФ

В понедельник, 8 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия готова постепенно открыть туристический сезон.
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На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Газета.Ru 07:14
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Происшествия

В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом

В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
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Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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Общество

Русские байкеры вышли охранять Брайтон-Бич от беспорядков

Байкеры планируют охранять улицы, где в большинстве своем живут выходцы из СССР, от беспорядков, связанных с протестами против полицейского произвола в отношении афроамериканцев.
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
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В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ

В Рязани от полученного огнестрельного ранения скончался солдат, проходивший срочную службу в одной из частей ВДВ, сообщают местные СМИ.
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Маргарита Грачева рассказала об угрозах мужа в адрес родителей

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В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
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Энергетика

«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет.
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
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Авто

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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
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Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

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