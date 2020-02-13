«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

Авто Продемонстрировали обновленный Citroen C3 Модель C3 доступна в двух новых цветах Elixir Red и Spring Blue, с четырьмя оттенками крыши и таким же количеством стайлинг-пакетов.

Энергетика «Газпром» просит льготы по НДПИ для новых месторождений «Газпром» ведет переговоры о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых месторождений с 2022 года, предложение уже направлено Минфину, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Политика Генсек НАТО обратился к Зеленскому с призывом о ситуации в Донбассе НАТО призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и не нарушать режим прекращения огня, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Политика Власти США подали новое обвинение против финдиректора Huawei Правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Армия и оружие Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.

Экономика В России подешевели загородные дома и дачи По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Авто Спецверсия Sahara Horizon появилась у Toyota Land Cruiser В экстерьере Land Cruiser обозначились эксклюзивная радиаторная решетка с вставками из хрома, шильдик Horizon, а логотип Land Cruiser проецируется на дорожное покрытие при открывании дверей.

Армия и оружие Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Политика Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.