Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» заново продаст газ Европе
«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.
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В ВОЗ сообщили о неэффективности алкоголя в борьбе с коронавирусом
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Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
Армия и оружие
В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база
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Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали ребенка на фото в роддоме
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Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая
Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Экономика
Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
Армия и оружие
Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку
Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
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