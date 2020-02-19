Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на рынке валютного капитала

Forbes00:41

«Газпром» занял рекордные два миллиарда долларов на фоне западных санкций

URA.Ruвчера в 21:44

«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов

ТАССвчера в 15:08

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Ведомостивчера в 16:46

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

РБКвчера в 16:06

Американские инвесторы приобрели около 30% евробондов «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 21:35

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru 06:30
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ 05:31
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН 06:25
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
Происшествия

В Красноярске бабушка выгуливала ребенка на поводке

Мальчика протащили на поводке-вожжах в районе проспекта Мира Очевидцы рассказали ТВК, что до этого он громко кричал и плакал, не хотел идти за бабушкой.
КМВ Новости 04:55
Культура

Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»

Режиссер Константин Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек", сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале

Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.
РИА Новости 05:18
Армия и оружие

В Сирии поставили «Точку» и ударили по боевикам

По данным американского телеканала Fox News, «Точки-У» поставлялись в Сирию из России, где они активно снимаются с вооружения.
Lenta.ru 08:39
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Родные готовивших теракты в Керчи подростков рассказали о детях

Родственники подростков, задержанных за подготовку теракта в одной из школ на территории Керчи, рассказали журналистам о жизни несовершеннолетних злоумышленников в последнее время.
News.ru 08:27
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Газета.Ru 06:00
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Политика

Эстония пока не планирует ратифицировать договор о границе с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
REGNUM 08:00
Здоровье

Родителей тяжелобольного младенца вызвали на допрос в СК

Ридус 05:19
Общество

В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020

ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.
АБН 08:39
Авто

Mazda отзовёт в России почти 800 автомобилей

Компания Mazda заявила об отзыве в России 776 машин Mazda3, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 08:16
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого сгибания

Южнокорейская компания Samsung начала в России продажи смартфона Galaxy Z Flip со складным экраном.
Shraibikus News вчера в 04:07
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
RT на русском 08:48
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Live24 01:10
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» изменила дизайн мобильного приложения

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила дизайн и навигацию мобильного приложения, у части пользователей начала работать уже новая версия.
iReactor 08:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Радио Sputnik 09:03
Экономика

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное