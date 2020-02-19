Экономика
Ведомости«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций
Компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%.
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Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Политика
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Анкара настаивает на соблюдении Сочинских соглашений. Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку
Здоровье
Возможности телемедицины в России захотели расширить
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил сделать возможным с помощью телемедицины проводить медицинский осмотр, ставить диагноз и лечить россиян.
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Экономика
Поправки в бюджет Пенсионного фонда России внесены в Госдуму
Поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
Гаджеты
Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене
Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Фигурное катание
Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки
Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Биатлон
Проблемы со стрельбой у Мироновой связали с любовью к телефону
Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин раскритиковал биатлонистку Светлану Миронову, передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
Россия отмечает попытки подмены Минских соглашений другими форматами. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Хоккей
У кого больше шансов попасть в плей-офф на Востоке КХЛ?
Первым из восточных клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф «Трактор».
Здоровье
Перечислены полезные свойства картофеля
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Здоровье
Американские ученые-медики рассказали, как правильно принимать аспирин
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Биатлон
Самуэльссон назвал «чушью» приглашение Логинова приехать в Россию
Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его "вообще не должно быть на чемпионате мира".
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
В России изменят схему распределения частот под 5G
Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, проводится проверка.