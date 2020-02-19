Экономика
Ведомости«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций
Компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%.
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Общество
ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет
Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Политика
В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Футбол
Сульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление форварда клуба Маркуса Рашфорда, передает официальный сайт команды.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Общество
В общественном транспорте Москвы ведут мониторинг из-за коронавируса
В Москве начнут мониторинг на транспорте для предупреждения распространения коронавируса.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Биатлон
Фуркад объяснил, почему не должен извиняться перед Логиновым
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Футбол
«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $59
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Политика
Депутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.