Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на рынке валютного капитала

Forbes00:41

«Газпром» занял рекордные два миллиарда долларов на фоне западных санкций

URA.Ruвчера в 21:44

«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов

ТАССвчера в 15:08

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Ведомостивчера в 16:46

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

РБКвчера в 16:06

Американские инвесторы приобрели около 30% евробондов «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 21:35

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Общество

ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Свободная Пресса 14:20
Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 11:11
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Футбол

Сульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление форварда клуба Маркуса Рашфорда, передает официальный сайт команды.
Газета.Ru 13:14
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
РБК 11:57
Общество

В общественном транспорте Москвы ведут мониторинг из-за коронавируса

В Москве начнут мониторинг на транспорте для предупреждения распространения коронавируса.
Комсомольская правда 13:48
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Биатлон

Фуркад объяснил, почему не должен извиняться перед Логиновым

Спорт день за днем 16:20
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
РИА Новости 13:53
Футбол

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче

Soccer.ru вчера в 16:53
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 07:12
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Культура

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Происшествия

Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд

Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Газета.Ru 11:48
Общество

Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру

За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Neva.Today 14:02
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Live24 01:10
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $59

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
REGNUM 11:39
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Газета.Ru 07:59
Политика

Депутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.
Агентство Москва 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное