ПРАЙМ«Оператор ГТС»: запасы газа в ПХГ Украины сократились до 15,258 миллиарда кубометровЗапасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины опустились ниже уровня начала закачки в этом году.ПРАЙМ«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.RT на русскомНа момент середины декабря объём газовых запасов в европейских ПХГ на 24,5% ниже, чем в тот же период прошлого года.Life.ruНа этом фоне в последние дни цена газа в Европе устойчиво росла.Нефтегазовая вертикальЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейОбщественная служба новостейГазета.RuРамблерLife.ruRuBaltic.RuRT на русскомRuposters.ruFBM.ruРБКТК ЗвездаНациональная служба новостейИзвестияРоссийская газетаНевские НовостиПодробнее о событииВласти Молдавии обяжут «Молдовагаз» запасать по 300 млн куб м газа в год - вице-премьерРИА Новостивчера в 15:17Листовский: ситуация с низкими объемами топлива на Украине тревожна, но не критичнаBanki Loansвчера в 13:44«Газпром» сообщил, что из европейских ПХГ отобрана треть газа, закачанного летомТАССвчера в 05:52«Газпром»: запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачкиВедомостивчера в 07:08«Газпром»: из украинских подземных хранилищ отобран почти весь закачанный летом газКоммерсантъвчера в 06:43Из украинских хранилищ подняли почти весь закачанный к зиме газКомпаниявчера в 06:24«Газпром» сообщил, что Украина потратила почти весь закачанный к зиме газРБКвчера в 09:29Показать ещёОценить412Поделиться