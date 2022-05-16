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«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд кубометров

По данным на 14 мая, запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд куб. м, а для выхода на уровень 90%-ной заполненности компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.
RT на русском
В "Газпроме" добавили, что поставки компании на внутренний рынок упали на 3,1% (3,9 млрд кубометров).
Газета.Ru
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
РИА Новости
В середине апреля заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев рассказал о сложностях с закачкой газа из России Европой и посчитал ситуацию неблагополучной.
Газета.Ru

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В «Газпроме» оценили заполненность европейских газовых хранилищ
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«Газпром»: Европе нужно закачать в ПХГ 49 млрд кубометров газа
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«Газпром» сообщил, что Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа
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«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд кубометров
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