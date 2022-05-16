По данным на 14 мая, запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд куб. м, а для выхода на уровень 90%-ной заполненности компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
В середине апреля заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев рассказал о сложностях с закачкой газа из России Европой и посчитал ситуацию неблагополучной.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — заявили в оборонном ведомстве.