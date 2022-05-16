По данным на 14 мая, запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд куб. м, а для выхода на уровень 90%-ной заполненности компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд куб. м газа, сообщил « Газпром » со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.