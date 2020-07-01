Энергетика

КлопсКлопс«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ

"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
Читать в источнике
Комментировать980

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51

«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолецвчера в 09:01

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ruвчера в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
297
Происшествия

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
13
Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
184
Происшествия

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии

Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова, Тимура по делу о наезде на сотрудника ГИБДД в мае минувшего года.
Интерфакс 07:17
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
92
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
176
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
211
Происшествия

Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест

Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
2
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
2,9K
Шоу-бизнес

Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
1
Происшествия

Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
253
Общество

Выплата на ребенка пришла не всем: вскрылись махинации с пособием

"Любой родитель, например, алиментщик, может получить выплату автоматически, потому что он значится родителем в свидетельстве о рождении ребенка", – пояснила URA.RU адвокат Людмила Кнеллер.
Утро.ru 07:16
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
279
Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
3,7K
Кино

Марго Робби дала пощечину Ди Каприо

Австралийская актриса Марго Робби дала пощечину своему коллеге Леонардо Ди Каприо.
Телеканал 360° 07:47
Политика

Путин назначил трех судей в Татарстане

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначаются судьи в различных регионах страны.
Реальное время вчера в 16:37
7
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
350
Энергетика

Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии

После пандемии коронавируса отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Российская газета 07:44
Армия и оружие

В России запустили серийное производство нового автомата А-545

Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
19
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
183
Политика

На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»

REGNUM 07:23
Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
4
Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости вчера в 07:36
224
Наука

Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу

Ученые из Каролинского института в Стокгольме рассказали о новом открытии относительно человеческого иммунитета к коронавирусной инфекции.
Территория новостей 01:31
Политика

Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
83
Здоровье

«Слышим крик, бежим»: мой страшный день в красной зоне

Скоро в стационарах исчезнут «красные» и «зеленые» зоны, а пациенты наконец увидят лица людей в белых халатах, а не обезличенных медиков в защитных комбинезонах.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия вчера в 07:57
8,4K
Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
269
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
6,3K
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Актуальные Новости 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное