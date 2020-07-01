Энергетика
Клопс«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ
"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
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Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Происшествия
Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве
В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Происшествия
Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии
Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова, Тимура по делу о наезде на сотрудника ГИБДД в мае минувшего года.
Интерфакс 07:17
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
Происшествия
Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест
Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Происшествия
Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
Общество
Выплата на ребенка пришла не всем: вскрылись махинации с пособием
"Любой родитель, например, алиментщик, может получить выплату автоматически, потому что он значится родителем в свидетельстве о рождении ребенка", – пояснила URA.RU адвокат Людмила Кнеллер.
Утро.ru 07:16
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Кино
Марго Робби дала пощечину Ди Каприо
Австралийская актриса Марго Робби дала пощечину своему коллеге Леонардо Ди Каприо.
Телеканал 360° 07:47
Политика
Путин назначил трех судей в Татарстане
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначаются судьи в различных регионах страны.
Реальное время вчера в 16:37
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Энергетика
Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии
После пандемии коронавируса отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Российская газета 07:44
Армия и оружие
В России запустили серийное производство нового автомата А-545
Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Общество
В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости вчера в 07:36
Наука
Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу
Ученые из Каролинского института в Стокгольме рассказали о новом открытии относительно человеческого иммунитета к коронавирусной инфекции.
Территория новостей 01:31
Политика
Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
Здоровье
«Слышим крик, бежим»: мой страшный день в красной зоне
Скоро в стационарах исчезнут «красные» и «зеленые» зоны, а пациенты наконец увидят лица людей в белых халатах, а не обезличенных медиков в защитных комбинезонах.
Московский Комсомолец 07:43
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия вчера в 07:57
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Актуальные Новости 07:17