Энергетика
РБК«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера. Сумма компенсации составила $1,5 млрд.
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Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ
Rambler News Service04:02
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RT на русском 06:14
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Дебют бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Японский автопроизводитель Nissan 16 июля официально презентует новый бюджетный кроссовер Magnite, построенный на модульной архитектуре CMF собственной разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Letnews.ru 02:20
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Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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РБК вчера в 23:12
Здоровье
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Дошкольное учреждение закрывают по предписанию Роспотребнадзора. В редакцию ИА Sakh.com обратились родители детей из сада №39 ("Радуга").
Сахалин.Инфо 02:35
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Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
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Авто
INEOS представил внедорожник Grenadier
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Коммерсантъ 05:37
Шоу-бизнес
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
Происшествия
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта
Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
Происшествия
Пропавшую неделю назад в Саратове девочку-подростка нашли живой
Пропавшую без вести 16-летнюю Анастасию Мельникову нашли живой.
FreeNews-Volga 05:34
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Политика
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Космос
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Астрономы из Уорикского университета в Великобритании обнаружили на орбите далекой звезды уцелевшее ядро газового гиганта.
МИР 24 03:52
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Авто
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На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
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Политика
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Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
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Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Прикамье переходит на второй этап коронавирусного режима
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина отметила, что специалисты ведомства проанализировали динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе и считают возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу.
REGNUM 06:17
Общество
Абхазия планирует открыть границы с Россией в середине июля
Туристический сезон в Абхазии может начаться 15 июля. Сейчас местные власти прорабатывают этот вопрос.
Петербургский дневник 05:49
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Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56