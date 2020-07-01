Энергетика

РБКРБК«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера. Сумма компенсации составила $1,5 млрд.
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Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ

Rambler News Service04:02

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13

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Lenta.ruвчера в 08:07

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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RT на русском 06:14
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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Авто

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Японский автопроизводитель Nissan 16 июля официально презентует новый бюджетный кроссовер Magnite, построенный на модульной архитектуре CMF собственной разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Letnews.ru 02:20
Политика

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Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Здоровье

Два детских сада в Южно-Сахалинске закрывают из-за ковида

Дошкольное учреждение закрывают по предписанию Роспотребнадзора. В редакцию ИА Sakh.com обратились родители детей из сада №39 ("Радуга").
Сахалин.Инфо 02:35
Политика

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
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Религия

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
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Авто

INEOS представил внедорожник Grenadier

Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
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Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
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Происшествия

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта

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REGNUM 06:20
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Происшествия

Пропавшую неделю назад в Саратове девочку-подростка нашли живой

Пропавшую без вести 16-летнюю Анастасию Мельникову нашли живой.
FreeNews-Volga 05:34
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Общество

В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
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Космос

Огромная планета у далекой звезды оказалась ядром газового гиганта

Астрономы из Уорикского университета в Великобритании обнаружили на орбите далекой звезды уцелевшее ядро газового гиганта.
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Авто

На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки

На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

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Футбол

Уткин прокомментировал поведение главного тренера ЦСКА

Василий Уткин, являющийся знаменитым российским журналистом, комментатором и блогером, порассуждал касательно поведения главного тренера футбольного клуба ЦСКА.
CT news 05:38
Политика

В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем

Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
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Экономика

Квартиры в российских городах массово подорожали

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Здоровье

Прикамье переходит на второй этап коронавирусного режима

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина отметила, что специалисты ведомства проанализировали динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе и считают возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу.
REGNUM 06:17
Общество

Абхазия планирует открыть границы с Россией в середине июля

Туристический сезон в Абхазии может начаться 15 июля. Сейчас местные власти прорабатывают этот вопрос.
Петербургский дневник 05:49
Происшествия

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
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