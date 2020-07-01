Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ
Rambler News Service04:02
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Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
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Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
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Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
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Юных омских хоккеистов начнут воспитывать по канадской системе
Будущих звёзд КХЛ воспитывают буквально со школьной скамьи.
12 Канал Омск 07:30
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На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
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С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия вчера в 07:57
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Футбол
Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом
Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.
Спорт-Экспресс 07:00
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе.
Discover24 03:34
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Наука
Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 03:47
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Экономика
Квартиры в российских городах массово подорожали
Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
Футбол
Влашич рассказал о взаимной любви с болельщиками ЦСКА
Soccer.ru 07:34
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57
Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM 04:36
Общество
Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии
Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе.
Газета.Ru 06:36