Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфаксвчера в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъвчера в 13:16

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАССвчера в 09:13

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ruвчера в 08:07

Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ

Rambler News Service04:02

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русскомвчера в 02:45

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
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Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
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Происшествия

Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
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Хоккей

Юных омских хоккеистов начнут воспитывать по канадской системе

Будущих звёзд КХЛ воспитывают буквально со школьной скамьи.
12 Канал Омск 07:30
Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия вчера в 07:57
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Футбол

Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.
Спорт-Экспресс 07:00
Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе.
Discover24 03:34
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Космос

Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Наука

Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 03:47
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
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Экономика

Квартиры в российских городах массово подорожали

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
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Футбол

Влашич рассказал о взаимной любви с болельщиками ЦСКА

Soccer.ru 07:34
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Армия и оружие

Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57

Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM 04:36
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Общество

Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе.
Газета.Ru 06:36
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