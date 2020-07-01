Энергетика
РБК«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера. Сумма компенсации составила $1,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить996
Подробнее о событии
Показать все источники
Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн в рамках расчётов за российский газ
Rambler News Service04:02
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Происшествия
После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки
В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе".
Четвертая Власть 05:44
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News Ufa, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa вчера в 06:08
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Общество
Чибис опроверг слухи о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Руководство Мурманской области опровергло слухи о введении ограничений по въезду и выезду в Мурманске из-за ситуации по коронавирусу.
FlashNord 05:36
Происшествия
Липецкая чиновница выдала субсидию своему предприятию
После чего комиссия, в составе которой находилась и госслужащая, приняла решение о выделении организации субсидии в 1,7 миллиона рублей.
ГТРК Липецк 06:08
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Общество
В Кузбассе разрешили отдых на пляжах
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, согласно которому разрешается отдых на пляжах и в местах у воды при соблюдении противоэпидемических требований.
РИА Новости 06:55
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Авто
В России начались продажи новой версии седана Subaru Legacy
Компания Subaru начала продажи в России седана Legacy в специальной комплектации Ultimate.
Известия 06:14
Биатлон
Майгуров назвал сумму внутреннего долга СБР
Виктор Майгуров, который является кандидатом в президенты СБР, сообщил, что помимо долга перед IBU у организации имеются и внутренние проблемы.
Sport.ru 06:59
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной
Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Здоровье
Врачи рассказали, от чего страдают переболевшие коронавирусом пациенты
Как сообщает ToDay News Ufa из источников The New York Times, выздоровевшие пациенты отмечают трудности с глотанием и разговор шепотом.
ToDay News Ufa 04:54
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
МедиаПоток 30 июня в 00:21
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Происшествия
Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест
Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
Политика
МИД заявил об отсутствии доказательств «сговора России с талибами»
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал публикацию американских СМИ, в которой утверждается, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником между талибами (движение запрещено в РФ) и представителями России.
Московский Комсомолец 04:24
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42