Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 11:35
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Газета.Ru 14:06
Энергетика
Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Вести.Ru вчера в 11:44
Кино
Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры
Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры.
RuNews24.ru 12:22
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Единоборства
Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на смерть тренера и отца российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:26
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Автоспорт
Квят подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Австрии
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об итогах пятничных свободных заездов перед Гран-при Австрии.
Metaratings 15:05
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Происшествия
В Липецке в ДТП с иномарками погиб мужчина
КП - Липецк 02:47
Наука
Полупроводник растет в кислороде
Коммерсантъ Наука вчера в 08:23
Общество
Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:54
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Как пишут «Ведомости», россияне столкнулись с дефицитом автомобилей в автосалонах.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Общество
ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel
ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com 07:46
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем
Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ 09:23