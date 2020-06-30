Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж постановил выплатить компенсацию в конце марта. Контракт между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа ежегодно был подписан в 1996 г. Он действует до 2022 г. Польская компания позже сообщила, что формула цены на газ была изменена на более рыночную.
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«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

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