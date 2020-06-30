Энергетика
Ведомости«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Стокгольмский арбитраж постановил выплатить компенсацию в конце марта. Контракт между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа ежегодно был подписан в 1996 г. Он действует до 2022 г. Польская компания позже сообщила, что формула цены на газ была изменена на более рыночную.
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Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Наука
В США открыта новая форма деменции
Специалисты пришли к выводу, что примерно у 20% человек, страдавших болезнью Альцгеймера, отмечалось накопление амилоида TDP-43.
Evo-rus.com 05:26
Кино
Вышел трейлер сериала «Проклятая» — новой версии истории Короля Артура
В сети появился полноценный трейлер сериала «Проклятая», в котором представляют новую версию знакомой легенды о Короле Артуре.
Игромания.ру 10:08
Экономика
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ 20:34
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06
Экономика
А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Космос
В галактике из созвездия Водолея внезапно исчезла звезда
Астрофизики впервые стали свидетелями того, как крупная звезда внезапно исчезла в одной из карликовых галактик, расположенной в созвездии Водолея.
BFM.ru 17:35
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Авто
Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga
Компания Bentley обновила свой кроссовер Bentayga, который выпускается с 2015 года.
Тарантас Ньюс 16:01
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
Невские Новости 20:05
Политика
Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции
ToDay News Ufa 15:39
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Футбол
«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А
Туринский "Ювентус" одержал победу над генуэзской "Дженоа" в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 17:46
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Общество
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 21:14
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой 09:39
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия вчера в 13:31
Общество
В США для клинических испытаний одобрены четыре вакцины от COVID-19
В США для клинических испытаний одобрены четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
Известия 20:20
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опубликовал стихотворение об одиночестве
Одним из мотивов произведения стало одиночество.
Вечерняя Москва 14:38
Происшествия
Главу амурского поселка обвиняют в передаче сыну земельного участка
Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили — глава поселка получил 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за общее покровительство и непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.
Амурская правда 04:48
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
Наука
Ученые: переболевшие COVID-19 могут быстро потерять антитела к вирусу
Уточняется, что 10% пациентов, у которых наблюдалась тяжелая форма COVID-19, а также порядка 96% медиков, которые подверглись воздействию вируса и работали без применения средств защиты, потеряли антитела к нему уже в ближайшие 3 месяца после выздоровления.
РЕН ТВ 17:51