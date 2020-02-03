Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ. В 2020 году «Газпром» обязался прокачать 65 миллиардов кубометров через украинскую газотранспортную систему.
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Резонансное убийство пастушки в Крыму раскрыто

Следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора.
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Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
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