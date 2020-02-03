Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу
Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ. В 2020 году «Газпром» обязался прокачать 65 миллиардов кубометров через украинскую газотранспортную систему.
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Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
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Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
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Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
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Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
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Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
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Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
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Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
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Милла Йовович родила третью дочь
Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
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Яндекс.Маркет поделился рейтингом главных устройств прошедшего десятилетия.
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В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
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Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».