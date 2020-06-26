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Интерфакс«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды
Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
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Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
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1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции
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В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
ЦИК России сообщил о DDOS-атаке на свой сайт.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
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«Голая, но в рыбацкой сети»: Варнава примерила образ «роковой русалки»
Звезда Comedy Woman поразила поклонников. Екатерина Варнава решила примерить на себя новый шикарный образ.
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Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
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В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
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Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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МИД Белоруссии рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
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Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса.
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Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
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Столкновение черных дыр может порождать вспышки света — астрономы
Столкновение черных дыр может порождать вспышки света. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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