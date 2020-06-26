Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ru«Газпром» заплатит акционерам дивиденды, близкие к рекордным

Выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию одобрили акционеры компании на заочном годовом собрании. В таком формате оно проводится впервые в истории ПАО «Газпром». Общая сумма дивидендов составит 360,784 млрд рублей.
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«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
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