Энергетика
Ведомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»
РИА Новости 22:03
Экономика
Миру предрекают 10 лет потрясений
Ранее аналитики Института инвестиций BlackRock в Вашингтоне предсказали миру новые потрясения, отметив, что геополитические дрязги по-прежнему будут влиять на мировую экономику, несмотря на видимое ослабление некоторых рисков в последнее время.
Ридус 17:59
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва 03:48
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус 17:35
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org 04:00
Футбол
Хенрик Ларссон: «Джордан уже добился большего, чем я в его возрасте»
Не помню, сколько матчей Джордан начал в стартовом составе «Спартака». Но в последнем матче он забил 2 гола, выйдя на замену.
Sportbox.RU 14:17
Экономика
Медведев подписал стратегию об увеличении судостроения
«Основная цель — увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе», — заявил Медведев, добавив, что объемы экспорта должны к этому времени вырасти в десять раз.
УтроNews вчера в 10:51
Наука
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.
Известия 15:00
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Экономика
На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
REGNUM 02:25
Общество
Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Хоккей
Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Газета.Ru 22:15
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Политика
Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной
О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
ИА Хакасия вчера в 23:09
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Музыка
В Иркутске и Братске отменили концерты группы «Чиж&Co»
В Иркутске организаторы вновь отменили концерт без объяснения причин.
Байкал24 06:21
Политика
В США законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.
ТАСС 20:26
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Происшествия
Жительница Китая хотела вывезти возможное золото в мобильном телефоне
Напомним, что в октябре был задержан гражданин КНР с 12 слитками, предположительно золота, спрятанными в обуви под стельками.
Телепорт 22:09
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18