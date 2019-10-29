Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53
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РИА Новости 22:03
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Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

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WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года

Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
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Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

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В Турции опровергли планы покупки у России Су-35

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Не помню, сколько матчей Джордан начал в стартовом составе «Спартака». Но в последнем матче он забил 2 гола, выйдя на замену.
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Медведев подписал стратегию об увеличении судостроения

«Основная цель — увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе», — заявил Медведев, добавив, что объемы экспорта должны к этому времени вырасти в десять раз.
УтроNews вчера в 10:51
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Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом

В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.
Известия 15:00
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
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На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
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Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной

О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
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В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
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Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
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В Иркутске и Братске отменили концерты группы «Чиж&Co»

В Иркутске организаторы вновь отменили концерт без объяснения причин.
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В США законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ

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Напомним, что в октябре был задержан гражданин КНР с 12 слитками, предположительно золота, спрятанными в обуви под стельками.
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Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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