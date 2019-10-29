«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.

Экономика Миру предрекают 10 лет потрясений Ранее аналитики Института инвестиций BlackRock в Вашингтоне предсказали миру новые потрясения, отметив, что геополитические дрязги по-прежнему будут влиять на мировую экономику, несмотря на видимое ослабление некоторых рисков в последнее время.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Шоу-бизнес Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.

Общество Грета Тунберг отказалась от экологической премии Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.

Кино HBO отказалась от приквела «Игры престолов» Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Армия и оружие Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.

Спорт WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.

Футбол Хенрик Ларссон: «Джордан уже добился большего, чем я в его возрасте» Не помню, сколько матчей Джордан начал в стартовом составе «Спартака». Но в последнем матче он забил 2 гола, выйдя на замену.

Экономика Медведев подписал стратегию об увеличении судостроения «Основная цель — увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе», — заявил Медведев, добавив, что объемы экспорта должны к этому времени вырасти в десять раз.

Наука Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Экономика На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Общество Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".

Хоккей Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Политика Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.

Происшествия В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.

Общество Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Политика В США законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.

Шоу-бизнес Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.

Происшествия Жительница Китая хотела вывезти возможное золото в мобильном телефоне Напомним, что в октябре был задержан гражданин КНР с 12 слитками, предположительно золота, спрятанными в обуви под стельками.