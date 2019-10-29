Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

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Интерфакс07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
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