Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

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Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

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Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

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Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

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В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

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Обвиняемый в смертельном ДТП на Урале не сдавал анализы на наркотики

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Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

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