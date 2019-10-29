Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфаксвчера в 07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50
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Политика

Российского дипломата выслали из Болгарии

Стало известно, что Болгария высылает российского дипломата, его обвиняют в шпионаже. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.
Радио Sputnik 28 октября в 11:05
Политика

В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
RT на русском 04:37
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Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ

По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Технологии

У сигнала ГЛОНАСС появится гарантия на точность

Российская навигационная система ГЛОНАСС может стать первой в мире системой, которая будет предоставлять пользователям сигнал с гарантированной точностью.
ТК Звезда 04:24
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

РБК вчера в 22:52
Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Киберспорт

Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе

Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru вчера в 14:00
Культура

Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах

Пользователей социальных сетей возмутили и рассмешили слова о геймерах ведущего новостной программы «Время» на Первом канале Кирилла Клейменова.
Взгляд.ру 03:57
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Футбол

Игнатьев: «Первая мысль при виде Роналду: „Лишь бы он не сделал из меня клоуна“»

Sport24.ru 04:40
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Кино

Иван Охлобыстин раскрыл детали нового сериала «Полярный»

В недавнем интервью актер раскрыл детали нового сериала, действие которого происходит в 1990-х годах.
Дни24 04:11
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Происшествия

В Твери опрокинулся пассажирский автобус

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
ТАСС 04:35
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 28 октября в 05:59
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03
Футбол

«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро

Rostov gazeta вчера в 08:45
Политика

Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Культура

Умер актёр Джон Уизерспун

Американский комедийный актёр Джон Уизерспун умер на 78-м году жизни. Он скончался «внезапно» в своём доме в штате Калифорния.
News.ru 01:30
Общество

Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге

В Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность.
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