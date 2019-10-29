Энергетика
Ведомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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Политика
Российского дипломата выслали из Болгарии
Стало известно, что Болгария высылает российского дипломата, его обвиняют в шпионаже. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.
Радио Sputnik 28 октября в 11:05
Политика
В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
RT на русском 04:37
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ
По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Технологии
У сигнала ГЛОНАСС появится гарантия на точность
Российская навигационная система ГЛОНАСС может стать первой в мире системой, которая будет предоставлять пользователям сигнал с гарантированной точностью.
ТК Звезда 04:24
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
РБК вчера в 22:52
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru вчера в 14:00
Культура
Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах
Пользователей социальных сетей возмутили и рассмешили слова о геймерах ведущего новостной программы «Время» на Первом канале Кирилла Клейменова.
Взгляд.ру 03:57
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Футбол
Игнатьев: «Первая мысль при виде Роналду: „Лишь бы он не сделал из меня клоуна“»
Sport24.ru 04:40
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Кино
Иван Охлобыстин раскрыл детали нового сериала «Полярный»
В недавнем интервью актер раскрыл детали нового сериала, действие которого происходит в 1990-х годах.
Дни24 04:11
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
ТАСС 04:35
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 28 октября в 05:59
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03
Футбол
«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро
Rostov gazeta вчера в 08:45
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Культура
Умер актёр Джон Уизерспун
Американский комедийный актёр Джон Уизерспун умер на 78-м году жизни. Он скончался «внезапно» в своём доме в штате Калифорния.
News.ru 01:30
Общество
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
В Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность.
Lenta.ru 03:49