Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфаксвчера в 07:53
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
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РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

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Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
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В эфире вечерней программы «Время» на Первом канале вышел сюжет о популярной во всем мире игре Call of Duty.
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