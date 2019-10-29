Энергетика

РБКРБК«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Согласно сообщению, газ довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

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Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
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В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

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Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
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Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».
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В преддверии официальной презентации модели в Сети появилось первое изображение нового компактного кроссовера Toyota Raize.
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